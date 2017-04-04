Боевики ни дня не придерживались "режима тишины" - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Ни дня с момента объявления предпасхального "режима тишины" обстрелы украинских позиций не прекращались, вчера ситуация ухудшилась. Об этом заявил на брифинге Президент Украины Петр Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Сегодня мне доложил начальник Генерального штаба и Министр обороны, к сожалению ни одного дня, когда бы этот режим (тишины - ред.) придерживался российской стороной не было", - сказал П.Порошенко.
По его словам 1-2 апреля количество обстрелов из тяжелого вооружения немного уменьшилась.
"К сожалению, мы вчера увидели резкую эскалацию, количество обстрелов по отношению к 1-2 апреля выросла в три раза", - сказал П.Порошенко, напомнив, что вчера во время минометного обстрела погиб украинский военный.
Также по данным Президента, боевики активно применяют стрелковое оружие.
П.Порошенко напомнил, что в рамках минских соглашений украинская сторона предложила предпасхальный "режим тишины" и неуклонно его придерживалась.
Напомним, с 1 апреля в зоне антитеррористической операции начался "режим тишины" .