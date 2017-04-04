Боевики ни дня не придерживались "режима тишины" - П.Порошенко

"Сегодня мне доложил начальник Генерального штаба и Министр обороны, к сожалению ни одного дня, когда бы этот режим (тишины - ред.) придерживался российской стороной не было", - сказал П.Порошенко.

По его словам 1-2 апреля количество обстрелов из тяжелого вооружения немного уменьшилась.

"К сожалению, мы вчера увидели резкую эскалацию, количество обстрелов по отношению к 1-2 апреля выросла в три раза", - сказал П.Порошенко, напомнив, что вчера во время минометного обстрела погиб украинский военный.

Также по данным Президента, боевики активно применяют стрелковое оружие.

П.Порошенко напомнил, что в рамках минских соглашений украинская сторона предложила предпасхальный "режим тишины" и неуклонно его придерживалась.

Напомним, с 1 апреля в зоне антитеррористической операции начался "режим тишины" .