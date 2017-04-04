Бойовики жодного дня не дотримувалися "режиму тиші" – П.Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Жодного дня з моменту оголошення передпасхального "режиму тиші" обстріли українських позицій не припинялися, вчора ситуація погіршилася. Про це заявив на брифінгу Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні мені доповіли начальник Генерального штабу і Міністр оборони, що нажаль жодного дня, коли б цей режим (тиші – ред.) дотримувався російською стороною не було", - сказав П.Порошенко.
За його словами 1-2 квітня кількість обстрілів з важкого озброєння трохи зменшилася.
"Нажаль, ми вчора побачили різку ескалацію, кількість обстрілів по відношенню до 1-2 квітня зросла в три рази",- сказав П.Порошенко, нагадавши, що вчора під час мінометного обстрілу загинув український військовий.
Також за даними Президента, бойовики активно застосовують стрілецьку зброю.
П.Порошенко нагадав, що в рамках мінських угод українська сторона запропонувала передпасхальний "режим тиші" і неухильно його дотримувалася.
Нагадаємо, з 1 квітня в зоні антитерористичній операції розпочався “режим тиші”.