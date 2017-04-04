Боевики совершают провокационные обстрелы сил АТО - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Боевики по приказу командования проводят обстрелы из тяжелого вооружения для провоцирования ответного огня, который нужен для отчетности для дальнейшей дискредитации сил АТО. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.
"Командование 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ требует от командиров передовых подразделений ежесуточных отчетов о состоянии напряженности обстановки в районах ответственности, заставляет подчиненных осуществлять провокационные обстрелы позиций сил АТО, в т.ч. с применением 82 и 120-мм минометов и стрелкового оружия, для провоцирования огня. Таким образом, обеспечивается предоставление русскому командованию нужной отчетности, используется для дискредитации сил АТО ", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что для предотвращения дальнейшего хищения вооружения, командование ВС РФ приняло решение лишить командующих корпусов права на списание отдельных образцов вооружения, боеприпасов и имущества путем передачи этой функции Центра территориальных войск.
Как сообщал УНН, на Донбассе российские военные разворовывают оружие для обмена на алкоголь.