Боевики совершают провокационные обстрелы сил АТО - разведка

"Командование 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ требует от командиров передовых подразделений ежесуточных отчетов о состоянии напряженности обстановки в районах ответственности, заставляет подчиненных осуществлять провокационные обстрелы позиций сил АТО, в т.ч. с применением 82 и 120-мм минометов и стрелкового оружия, для провоцирования огня. Таким образом, обеспечивается предоставление русскому командованию нужной отчетности, используется для дискредитации сил АТО ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для предотвращения дальнейшего хищения вооружения, командование ВС РФ приняло решение лишить командующих корпусов права на списание отдельных образцов вооружения, боеприпасов и имущества путем передачи этой функции Центра территориальных войск.

Как сообщал УНН, на Донбассе российские военные разворовывают оружие для обмена на алкоголь.