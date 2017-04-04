Боевики совершают провокационные обстрелы сил АТО - разведка

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42452 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102830 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157571 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116963 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116848 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112769 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104439 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107113 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103603 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153895 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Боевики совершают провокационные обстрелы сил АТО - разведка

Боевики совершают провокационные обстрелы сил АТО - разведка

Киев  •  УНН

 • 7540 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Боевики по приказу командования проводят обстрелы из тяжелого вооружения для провоцирования ответного огня, который нужен для отчетности для дальнейшей дискредитации сил АТО. Об этом на странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны, передает УНН.

"Командование 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ требует от командиров передовых подразделений ежесуточных отчетов о состоянии напряженности обстановки в районах ответственности, заставляет подчиненных осуществлять провокационные обстрелы позиций сил АТО, в т.ч. с применением 82 и 120-мм минометов и стрелкового оружия, для провоцирования огня. Таким образом, обеспечивается предоставление русскому командованию нужной отчетности, используется для дискредитации сил АТО ", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для предотвращения дальнейшего хищения вооружения, командование ВС РФ приняло решение лишить командующих корпусов права на списание отдельных образцов вооружения, боеприпасов и имущества путем передачи этой функции Центра территориальных войск.

Как сообщал УНН, на Донбассе российские военные разворовывают оружие для обмена на алкоголь.

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