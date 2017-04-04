Бойовики здійснюють провокаційні обстріли сил АТО - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Бойовики за наказом командування проводять обстріли з важкого озброєння для провокування вогню у відповідь, який потрібен для звітності для подальшої дискредитації сил АТО. Про це на сторінці у Facebook повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, передає УНН.
“Командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ вимагає від командирів передових підрозділів щодобових звітів про стан напруженості обстановки у районах відповідальності, що змушує підлеглих здійснювати провокаційні обстріли позицій сил АТО, у т.ч. із застосуванням 82 та 120-мм мінометів і стрілецької зброї, для провокування вогню у відповідь. Таким чином, забезпечується надання російському командуванню потрібної звітності, яка використовується для дискредитації сил АТО”, — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що для запобігання подальшого розкрадання озброєння, командування ЗС РФ прийняло рішення позбавити командувачів корпусів права на списання окремих зразків озброєння, боєприпасів і майна шляхом передачі цієї функції Центру територіальних військ.
Як передавав УНН, на Донбасі російські військові розкрадають зброю для обміну на алкоголь.