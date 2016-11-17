Боевики применили 152 мм вооружение по позициям сил ВСУ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Сегодня в зоне АТО боевики применили 152 и 122 миллиметровую артиллерию по ряду позиций ВСУ в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"По Широкино оккупанты вели огонь из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, там же наши позиции обстрелял и танк. Из минометов боевики обстреляли Пески, Орехово, Бердянское, Водяное и Красногоровку. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новотроицкое, Авдеевку, и Крымское", - сообщили в штабе.
Напомним, с начала суток 17 ноября боевики 15 раз обстреляли силы АТО на Донбассе
Ранее пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник сообщил, что за минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, один получил ранения.