Бойовики застосували 152мм озброєння по позиціях сил ЗСУ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Сьогодні в зоні АТО бойовики застосували 152 та 122 міліметрової артилерії низці позицій ЗСУ в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“По Широкиному окупанти вели вогонь зі 152 та 122 міліметрової артилерії, там же наші позиції обстріляв і танк. З мінометів бойовики обстріляли Піски, Оріхове, Бердянське, Водяне та Красногорівку. З гранатометів та стрілецької зброї — Новотроїцьке, Авідївку, та Кримське”, — повідомили у штабі.
Нагадаємо, з початку доби 17 листопада бойовики 15 разів обстріляли сили АТО на Донбасі.
Раніше речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повдіомив, що за минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції один український військовий загинув, один зазнав поранень.