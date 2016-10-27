Боевики за сутки 72 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

На Мариупольском направлении состоялось 43 случая нарушения режима прекращения огня.

"В районах Гнутово, Талаковка, Грагитного, Старогнатовка обстрелы со стороны боевиков состоялись с использованием стрелкового оружия и гранатометов. Вблизи Красногоровки и Павлополь по подразделениям Вооруженных Сил Украины вели огонь из минометов калибра 82мм, пулеметов, гранатометов и вооружения танка. А в сторону Марьинки, Тарамчука было задействовано враждебные минометы 120 калибра, огонь БМП и снайперов. В районах Широкино и Водяного украинские позиции подверглись обстрелам со ствольной артиллерии калибров 122мм и 152мм ", - говорится в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 14 провокаций против сил АТО.

"В Майорске и Новгородском во время обстрелов оккупанты применили зенитные установки, гранатометы, пулеметы, огонь БМП, а в районах обороны украинских позиций у Зайцево, шахты Бутовки и Авдеевки - минометы 82 и 120 калибров, остальные арсенал оружия противника меньшего калибра", - добавили в штабе АТО.

На Луганском направлении зафиксировано 15 обстрелов.

Отмечается, что здесь российско-оккупационные войска нарушили режим тишины огнем пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия вблизи Трехизбенка, Крымского, Золотого, балки Кошарной, Новолександривки и Троицкого, а в Новозвановке, кроме этого оружия обстрелы усиливались минометами 82 калибра.