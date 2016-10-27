Бойовики за добу 72 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 72 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку відбулось 43 випадки порушення режиму припинення вогню.
“В районах Гнутового, Талаківки, Грагітного, Старогнатівки обстріли з боку бойовиків відбулись із використанням стрілецької зброї та гранатометів. Поблизу Красногорівки і Павлопіля по підрозділах Збройних Сил України вели вогонь з мінометів калібру 82мм, кулеметів, гранатометів та озброєння танку. А в бік Мар’їнки, Тарамчука було задіяно ворожі міномети 120 калібру, вогонь БМП та снайперів. В районах Широкіного та Водяного українські позиції зазнали обстрілів зі ствольної артилерії калібрів 122мм та 152мм,” — йдеться в повідомленні.
На Донецькому напрямку зафіксовано 14 провокацій проти сил АТО.
“В Майорську та Новгородському під час обстрілів окупанти застосували зенітні установки, гранатомети, кулемети, вогонь БМП, а в районах оборони українських позицій біля Зайцевого, шахти Бутівки та Авдіївки — міномети 82 та 120 калібрів, решта арсеналу зброї противника меншого калібру,” — додали у штабі АТО.
На Луганському напрямку зафіксовано 15 обстрілів.
Зазначається, що тут російсько-окупаційні війська порушили режим тиші вонгем кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї поблизу Трьохізбенки, Кримського, Золотого, балки Кошарної, Новолександрівки та Троїцького, а у Новозванівці, окрім цієї зброї обстріли посилювались мінометами 82 калібру.