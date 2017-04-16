Боевики в сутки 29 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО - штаб

"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехов в Широкино бил из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитниках Павлополь противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалык - из крупнокалиберных пулеметов ", - указали в пресс-центре АТО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На мариупольском направлении украинских военных обстреляли 22 раза

"На Донецком направлении, по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты рядом Луганского противник обстреливал из гранатометов. По защитника опытно бил из пулеметов, а у защитников Каменки - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались враждебные ", - добавили в штабе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: С начала суток боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО

Отмечают, что на Луганском направлении, с автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачева, а защитников Новоалександровка обстреливал из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, были достигнуты договоренности о режиме полной тишине начиная с 10.00 13 апреля.