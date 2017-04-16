Боевики в сутки 29 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО - штаб

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42345 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102802 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157510 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116940 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116834 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112763 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104434 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107112 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103602 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153875 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Боевики в сутки 29 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО - штаб

Боевики в сутки 29 раз нарушили режим "тишины" в зоне АТО - штаб

Киев  •  УНН

 • 9499 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 29 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.

"На Приморском направлении, огнем минометов калибра 120-мм и 82-мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник накрывал защитников Марьинки. Кроме того, свои цели здесь искали вражеские снайперы. Морских пехотинцев в районе Водяного враг обстреливал из противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. По морпехов в Широкино бил из вооружения БМП и стрелкового оружия. По защитниках Павлополь противник вел огонь из гранатометов, а по защитникам Гнутово и Чермалык - из крупнокалиберных пулеметов ", - указали в пресс-центре АТО.

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"На Донецком направлении, по позициям в районах населенных пунктов Авдеевка и Пески враг вел огонь из гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра. Опорные пункты рядом Луганского противник обстреливал из гранатометов. По защитника опытно бил из пулеметов, а у защитников Каменки - из стрелкового оружия. Вблизи Троицкого активизировались враждебные ", - добавили в штабе.

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Отмечают, что на Луганском направлении, с автоматических гранатометов противник вел огонь по защитникам Лобачева, а защитников Новоалександровка обстреливал из стрелкового оружия.

Несмотря на вооруженные провокации со стороны врага, украинские военнослужащие строго соблюдали режим "Тишины" и огонь в ответ не открывали.

Напомним, во время заседания Трехсторонней контактной группы 12 апреля этого года, были достигнуты договоренности о режиме полной тишине начиная с 10.00 13 апреля.

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