Бойовики за добу 29 разів порушили режим "тиші" в зоні АТО – штаб

“На Приморському напрямку, вогнем мінометів калібру 120-мм та 82-мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник накривав захисників Мар’їнки. Крім того, свої цілі тут шукали ворожі снайпери. Морських піхотинців у районі Водяного ворог обстрілював з протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. По морпіхах в Широкиному бив з озброєння БМП та стрілецької зброї. По захисниках Павлополя противник вів вогонь з гранатометів, а по оборонцях Гнутового та Чермалика — з великокаліберних кулеметів,” — вказали у прес-центрі АТО.

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“На Донецькому напрямку, по позиціях в районах населених пунктів Авдіївка та Піски ворог вів вогонь з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру. Опорні пункти поруч Луганського противник обстрілював з гранатометів. По оборонцях Опитного бив з кулеметів, а в захисників Кам’янки — зі стрілецької зброї. Поблизу Троїцького активізувались ворожі,” — додали в штабі.

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Зазначають, що на Луганському напрямку, з автоматичних гранатометів противник вів вогонь по захисниках Лобачевого, а оборонців Новоалександрівки обстрілював зі стрілецької зброї.

Незважаючи на збройні провокації з боку ворога, українські військовослужбовці суворо дотримувалися режиму “Тиші” і вогонь у відповідь не відкривали.

Нагадаємо, під час засідання Тристоронньої контактної групи 12 квітня цього року, були досягнуті домовленості щодо режиму повної тиші починаючи з 10.00 13 квітня.