Боевики за день совершили 5 обстрелов: один военный погиб, еще один - ранен

Так, по информации пресс-центра, на луганском направлении враг применил 82-мм минометы по позициям наших защитников неподалеку Зайцевого. Из гранатометов и стрелкового оружия противник обстреливал украинские опорные пункты в районе Крымского и Новолуганского.

"На Донецком направлении захватчики, из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия, вели огонь по защитникам Водяного, а из стрелкового оружия - по защитникам шахты Бутовка", - говорится в сообщении.

В пресс-центре добавили, что в целом, с начала суток, "зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. В результате вражеского огня, к сожалению, погиб украинский воин, еще один защитник получил ранения".

Напомним, за прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал, враг провел четыре прицельных обстрела по позициям ВСУ на луганском направлении.