Бойовики за день здійснили 5 обстрілів: один військовий загинув, ще один - поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Від початку доби зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку бойовиків. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення. Про це УНН повідомили у прес-центрі сил АТО.
Так, за інформацією прес-центру, на луганському напрямку ворог застосував 82-мм міномети по позиціях наших захисників неподалік Зайцевого. З гранатометів та стрілецької зброї противник обстрілював українські опорні пункти у районі Кримського і Новолуганського.
"На Донецькому напрямку загарбники, з мінометів калібру 82-мм та стрілецької зброї, вели вогонь по захисниках Водяного, а зі стрілецької зброї – по оборонцях шахти Бутівка", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі додали, що загалом, від початку доби, "зафіксовано 5 обстрілів сил АТО з боку окупантів. Унаслідок ворожого вогню, на жаль, загинув український воїн, ще один захисник отримав поранення".
Нагадаємо, протягом минулої доби жоден український військовий не постраждав, ворог провів чотири прицільні обстріли по позиціям ЗСУ на луганському напрямку.