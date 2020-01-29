Боевики с начала суток трижды обстреляли украинские позиции на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. С начала суток боевики три раза обстреляли украинские позиции. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.
"С начала текущих суток до 12:30 российско-оккупационные войска открывали огонь трижды", - сказал Праута.
По его словам, на Луганском направлении после 11:00 противник со стороны населенного пункта Голубовское с миномета 120-мм обстрелял опорные пункты подразделений Объединенных сил, которые оборудованы неподалеку от Орехового и Новотошковского.
На Донецком направлении с половины 11-й оккупанты из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия 40 минут вели огонь по позициям украинских войск в районе населенного пункта Пески.
"По имеющейся на данный момент информации, в результате сегодняшних вражеских обстрелов потерь с нашей стороны нет", - добавил представитель Минобороны.
Как сообщалось в УНН, 28 января вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня.