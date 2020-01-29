Бойовики з початку доби тричі обстріляли українські позиції на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. З початку доби бойовики три рази обстріляли українські позиції. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби до 12:30 російсько-окупаційні війська відкривали вогонь тричі", - сказав Праута.
З його слів, на Луганському напрямку після 11:00 противник з боку населеного пункту Голубівське з міномету 120-мм обстріляв опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Оріхового та Новотошківського.
На Донецькому напрямку з о пів на 11-ту окупанти з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї 40 хвилин вели вогонь по позиціях українських військ в районі населеного пункту Піски.
"За наявною на цей час інформацією, в результаті сьогоднішніх ворожих обстрілів втрат з нашого боку немає", - додав речник Міноборони.
Як повідомлялося в УНН, 28 січня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.