Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. За прошедшие сутки российско-террористические войска трижды открывали огонь по позициям украинских вооруженных сил вблизи села Крымское Новоайдарского района. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
"За прошедшие сутки после полуночи и вечером противник с использованием минометов 82-го калибра, СПГ и ДШП обстреливал позиции сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района", - говорится в сообщении.
В то же время, украинские военные, в соответствии с Минскими договоренностями, придерживались режима тишины.