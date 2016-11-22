Боевики из минометов обстреляли позиции ВСУ вблизи Крымского

"За прошедшие сутки после полуночи и вечером противник с использованием минометов 82-го калибра, СПГ и ДШП обстреливал позиции сил АТО вблизи села Крымское Новоайдарского района", - говорится в сообщении.

В то же время, украинские военные, в соответствии с Минскими договоренностями, придерживались режима тишины.