Бойовики з мінометів обстріляли позиції ЗСУ поблизу Кримського
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Минулої доби російсько-терористичні війська тричі відкривали вогонь по позиціях українських збройних сил поблизу села Кримське Новоайдарського району. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
“Минулої доби після півночі та ввечері противник з використанням мінометів 82-го калібру, СПГ та ДШК обстрілював позиції сил АТО поблизу села Кримське Новоайдарського району”, — йдеться в повідомленні.
Водночас, українські військові, відповідно до Мінських домовленостей, дотримувалися режиму тиші.