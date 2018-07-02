Боевики устанавливают запрещенные противопехотные мины - разведка

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КИЕВ. 2 июля. УНН. По данным разведки, российские оккупационные войска устанавливают минно-взрывные заграждения с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минировании с использованием т.н. “растяжек”. Об этом сообщил на брифинге спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник, передает УНН.

“По информации ГУР Минобороны, несмотря на достигнутые трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе договоренностей о введении с 1 июля режима прекращения огня, противник продолжает обстрелы позиций объединенных сил по всей линии соприкосновения с применением запрещенного вооружения”, — сказал Мотузяник.

Как уточни он, 30 июня, с целью дискредитации Объединенных сил, артиллерийское подразделение одной из воинских частей 2 армейского корпуса ВС РФ обстрелял Кодиевку.

“Вместе с тем, российскими оккупационными войсками проводятся работы по установке минно-взрывных заграждений с использованием запрещенных международными конвенциями противопехотных мин и методов минировании с использованием т.н. “растяжек”, — добавил Мотузяник.

Напомним, с начала суток подразделения Объединенных сил зафиксировали четыре вражеских обстрелов.

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