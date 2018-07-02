Бойовики встановлюють заборонені протипіхотні міни - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. За даними розвідки, російські окупаційні війська встановлюють мінно-вибухові загородження з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та методів мінування з використанням т.зв. “розтяжок”. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За інформацією ГУР Міноборони, незважаючи на досягнуті тристоронньою контактною групою із врегулювання ситуації на Донбасі домовленостей щодо запровадження з 1 липня режиму припинення вогню, противник продовжує обстріли позицій об’єднаних сил по всій лінії зіткнення із застосуванням забороненого озброєння”, — сказав Мотузяник.
Як уточни він, 30 червня, з метою дискредитації Об’єднаних сил, артилерійський підрозділ однієї з військових частин 2 армійського корпусу ЗС РФ обстріляв Кодиївку.
“Водночас, російськими окупаційними військами проводяться роботи із встановлення мінно-вибухових загороджень з використанням заборонених міжнародними конвенціями протипіхотних мін та методів мінування з використанням т.зв. “розтяжок”, — додав Мотузяник.
Нагадаємо, з початку доби підрозділи Об’єднаних сил зафіксували чотири ворожі обстріли.