Боевики выпустили более 80 мин на участке фронта Павлополь-Широкино - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Вчера вечером боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь - Широкино и выпустили около 70 мин. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На Мариупольском направлении основные события развернулись не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января. Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь - Широкино. По нашим позициям враг выпустил более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день. В общем, как и раньше на южных рубежах беспокойно, но они под надежной защитой", - рассказал А.Мотузяник.
Он добавил, что по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета.
Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов, в том числе в 11 случаях враг применял тяжелое вооружение.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо были ранены.