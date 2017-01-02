Боевики выпустили более 80 мин на участке фронта Павлополь-Широкино - Минобороны

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КИЕВ. 2 января. УНН. Вчера вечером боевики массово применяли минометы на участке фронта Павлополь - Широкино и выпустили около 70 мин. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"На Мариупольском направлении основные события развернулись не в новогоднюю ночь, а вечером 1 января. Противник массово использовал минометы на участке фронта Павлополь - Широкино. По нашим позициям враг выпустил более 70 мин. Огонь из легкого вооружения противник вел практически целый день. В общем, как и  раньше на южных рубежах беспокойно, но они под надежной защитой", - рассказал А.Мотузяник.

Он добавил, что по одному вражескому обстрелу вчера произошло в Марьинке и Новотроицком. Это было еще до рассвета.

Всего за сутки на Мариупольском направлении зафиксировано 26 вражеских обстрелов, в том числе в 11 случаях враг применял тяжелое вооружение.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо были ранены.

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