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Бойовики випустили понад 80 мін на ділянці фронту Павлопіль-Широкине - Міноборони

Бойовики випустили понад 80 мін на ділянці фронту Павлопіль-Широкине - Міноборони

Київ • УНН

 • 6683 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Вчора ввечері бойовики масово застосовували міномети на ділянці фронту Павлопіль – Широкине та випустили близько 70 мін. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"На Маріупольському напрямку основні події розгорнулися не в новорічну ніч, а ввечері 1 січня. Противник масово застосовував міномети на ділянці фронту Павлопіль – Широкине. По наших позиціях ворог випустив понад 70 мін. Вогонь з легкого озброєння противник вів практично цілий день. Загалом, як і раніше, на південних рубежах неспокійно, але вони під надійним захистом", - розповів О.Мотузяник.

Він додав, що по одному ворожому обстрілу вчора сталося у Мар’їнці та Новотроїцькому. Це було ще до світанку.

Всього за добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 26 ворожих обстрілів, зокрема 11 випадках ворог застосовував важке озброєння.

Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте чотирьох було поранено.

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