Боевики выпустили более 60 мин по позициям ВСУ в Авдеевке - Минобороны

"В Авдеевке вчера произошло ряд мощных минометных обстрелов со стороны противника. По нашим позициям было выпущено более 60 мин разного калибра. Все обстрелы были достаточно длительными - не менее 30 минут каждый", - рассказал А.Лысенко.

Он добавил, что всего за прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировали одно боевое столкновение, 6 вражеских обстрелов, 5 из них - из тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения, также в Запорожье умер украинский боец, получивший накануне ранения в зоне АТО.

Как сообщал УНН, вчера на донецком направлении вблизи села Семигорье произошло боевое столкновение сил АТО и боевиков.