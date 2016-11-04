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Боевики выпустили более 60 мин по позициям ВСУ в Авдеевке - Минобороны

Боевики выпустили более 60 мин по позициям ВСУ в Авдеевке - Минобороны

Киев • УНН

 • 8191 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики выпустили по позициям сил АТО более 60 мин разного калибра. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"В Авдеевке вчера произошло ряд мощных минометных обстрелов со стороны противника. По нашим позициям было выпущено более 60 мин разного калибра. Все обстрелы были достаточно длительными - не менее 30 минут каждый", - рассказал А.Лысенко.

Он добавил, что всего за прошедшие сутки на донецком направлении зафиксировали одно боевое столкновение, 6 вражеских обстрелов, 5 из них - из тяжелого вооружения.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий один украинский военный погиб, двое получили ранения, также в Запорожье умер украинский боец, получивший накануне ранения в зоне АТО.

Как сообщал УНН, вчера на донецком направлении вблизи села Семигорье произошло боевое столкновение сил АТО и боевиков.

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