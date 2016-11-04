Бойовики випустили понад 60 мін по позиціях ЗСУ в Авдіївці – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби бойовики випустили по позиціях сил АТО понад 60 мін різного калібру. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"В Авдіївці вчора відбулася низка потужних мінометних обстрілів з боку противника. По наших позиціях було випущено понад 60 мін різного калібру. Всі обстріли були достатньо тривалими – не менше 30 хвилин кожен", - розповів А.Лисенко.
Він додав, що всього минулої доби на донецькому напрямку зафіксоване одне бойове зіткнення, 6 ворожих обстрілів, 5 з них - з важкого озброєння.
Нагадаємо, минулої доби в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, двоє отримали поранення, також в Запоріжжі помер український боєць, який отримав напередодні поранення в зоні АТО.
Як повідомляв УНН, учора на Донецькому напрямку поблизу села Семигір'я сталося бойове зіткнення сил АТО та бойовиків.