Боевики в первые часы Нового года провели минометные обстрелы на Светлодарской дуге
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Донецкой области 1 января началось с активных обстрелов боевиками на Светлодарской дуге и уже через 2 часа ними было выпущено 19 минометных снарядов. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"На донецком направлении сутки начались с активных враждебных обстрелов на Светлодарской дуге. Сразу после наступления Нового года по московскому времени противник открыл огонь сначала из легкого вооружения, а затем из минометов. Всего по нашим позициям было выпущено 19 минометных снарядов", - сказал А.Мотузяник.
По его словам, несколько позже боевики начали провокации в Троицком, Зайцево, Верхнеторецком и Авдеевке. Все они закончились еще до 2 часов ночи.
"После этого враг активизировался уже после 18 часов, когда еще трижды обстрелял позиции сил АТО. Каждый обстрел продолжался около 25-30 минут. Таким образом всего на Донецком направлении за сутки произошло 9 вражеских вооруженных провокаций, одна с использованием из тяжелого вооружения" , - сказал он.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения АТО в результате боевых действий никто из украинских военных не погиб, однако четверо были ранены.