Бойовики в перші години Нового року провели мінометні обстріли на Світлодарській дузі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. На Донеччині 1 січня розпочалося з активних обстрілів бойовиками на Світлодарській дузі і вже за дві години ними було випущено 19 мінометних снарядів. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"На донецькому напрямку доба почалася з активних ворожих обстрілів на Світлодарській дузі. Одразу після настання Нового року за київським часом противник відкрив вогонь спочатку з легкого озброєння, а потім з мінометів. Всього по нашим позиціям було випущено 19 мінометних снарядів", - сказав О.Мотузяник.
За його словами, дещо згодом бойовики почали провокації у Троїцькому, Зайцевому, Верхньоторецькому та Авдіївці. Усі вони закінчилися ще до 2-ї години ночі.
" Після цього ворог активізувався вже після 18-ї години, коли ще тричі обстріляв позиції сил АТО. Кожен обстріл тривав близько 25-30 хвилин. Таким чином всього на Донецькому напрямку за добу сталося 9 ворожих збройних провокацій, одна з використанням з важкого озброєння", - сказав він.
Як повідомляв УНН, за минулу добу в зоні проведення АТО внаслідок бойових дій ніхто з українських військових не загинув, проте чотирьох було поранено.