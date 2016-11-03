Боевики в Донецке заставляют население менять документы на жилье и авто
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Квазигосударственные органы Донецкой области заставляют мирное население менять документы на жилье, транспортные средства и удостоверяющих личность в соответствии с их требованиями. Об этом сообщил во время брифинга помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, передает УНН.
"Так называемая власть квазиобразования Донецкой области заставляет местное население временно оккупированной территории Донецкой области осуществлять замену украинских правоустанавливающих документов на так называемые документы собственного образца", - подчеркнул О.Слободян.
Он отметил, что представители квазигосударственных органов Донецкой области начали активную работу с населением временно оккупированных районов относительно обязательного переоформления всех документов на жилье в соответствии с их требованиями, и добавил - "за невыполнение этого требования звучат угрозы проведения конфискации жилого фонда".
О.Слободян также отметил, что представители псевдоправоохранительных органов активизировали предупредительную работу с владельцами автотранспорта относительно необходимости и обязательной "регистрации" их транспортных средств до конца 2016 года.
"В случае невыполнения, владельцы таких автомобилей будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. А сами транспортные средства будут перемещать на штраф-площадки", - добавил О.Слободян.