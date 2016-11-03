Боевики в Донецке заставляют население менять документы на жилье и авто

"Так называемая власть квазиобразования Донецкой области заставляет местное население временно оккупированной территории Донецкой области осуществлять замену украинских правоустанавливающих документов на так называемые документы собственного образца", - подчеркнул О.Слободян.

Он отметил, что представители квазигосударственных органов Донецкой области начали активную работу с населением временно оккупированных районов относительно обязательного переоформления всех документов на жилье в соответствии с их требованиями, и добавил - "за невыполнение этого требования звучат угрозы проведения конфискации жилого фонда".

О.Слободян также отметил, что представители псевдоправоохранительных органов активизировали предупредительную работу с владельцами автотранспорта относительно необходимости и обязательной "регистрации" их транспортных средств до конца 2016 года.

"В случае невыполнения, владельцы таких автомобилей будут привлечены к административной ответственности в виде штрафа. А сами транспортные средства будут перемещать на штраф-площадки", - добавил О.Слободян.