Бойовики у Донецьку примушують населення змінювати документи на житло та авто
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Квазідержавні органи на Донеччині змушують мирне населення змінювати документи на житло, транспортні засоби та ті, що засвідчують особу відповідно до їх вимог. Про це повідомив під час брифінгу помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає УНН.
“Так звана влада квазіутворення на Донеччині змушує місцеве населення тимчасово окупованої території Донецької області здійснювати заміну українських правовстановлюючих документів на так звані документи власного зразка”, — наголосив О.Слободян.
Він зазначив, що представниками квазідержавних органів на Донеччині розпочато активну роботу із населенням тимчасово окупованих районів, щодо обов’язкового переоформлення всіх документів на житло відповідно до їх вимог, і додав — “за невиконання цієї вимоги лунають погрози, проведення конфіскації житлового фонду”.
О.Слободян також зауважив, що представниками псевдоправоохоронних органів активізовано попереджувальну роботу із власниками автотранспорту, щодо необхідності та обов’язкової "реєстрації" їх транспортних засобів до кінця 2016 року.
“У разі невиконання, власники таких автомобілів притягатимуться до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу. А самі транспортні засоби будуть переміщувати на штраф-майданчики”, — додав О.Слободян.