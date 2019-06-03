Боевики трижды нарушили режим тишины в зоне ООС

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КИЕВ. 3 июня. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг трижды обстрелял украинские позиции. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНН.

"С начала текущих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил противник трижды обстрелял украинские позиции. На Луганском направлении за период с 7:15 до 7:55 противник выпустил 24 мины 120-го калибра, вел огонь со станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов в сторону опорных пунктов подразделений Объединенных сил вблизи города Попасная", - сказал Праута.

Кроме того, на Донецком направлении боевики утром со стороны населенного пункта Крутая Балка поочередно обстреляли позиции украинских военнослужащих, выполняющих боевые задачи в районе Каменки и Новоселовки Второй.

"В частности, по защитниках Каменки боевики после 5 часов в течение 35 минут вели огонь из противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и зенитных установок ЗУ-23-2. Также противотанковые ракетные комплексы и станковые противотанковые гранатометы противник использовал во время обстрела позиций украинских войск неподалеку Новоселовка Вторая с 7:15 до 7:55", - отметил Праута.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

"На каждый обстрел противника наши подразделения ответили огнем из очередных средств, потери врага уточняются", - добавил Праута.

Напомним, 2 июня боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Также сообщал, что в Горловке во время обстрела боевиков ранения получили женщина и ребенок.

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