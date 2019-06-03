Бойовики тричі порушили режим тиші у зоні ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог тричі обстріляв українські позиції. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Максим Праута, передає УНН.
"Від початку поточної доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил противник тричі обстріляв українські позиції. На Луганському напрямку за період з 7:15 до 7:55 противник випустив 24 міни 120-го калібру, вів вогонь зі станкових протитанкових і автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів у бік опорних пунктів підрозділів Об’єднаних сил поблизу міста Попасна", - сказав Праута.
Окрім того, на Донецькому напрямку бойовики зранку з боку населеного пункту Крута Балка по черзі обстріляли позиції українських військових, які виконують бойові завдання в районі Кам’янки та Новоселівки Другої.
"Зокрема, по захисниках Кам’янки бойовики після 5-ї години протягом 35 хвилин вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів, станкових протитанкових гранатометів та зенітних установок ЗУ-23-2. Також протитанкові ракетні комплекси і станкові протитанкові гранатомети противник використав під час обстрілу позицій українських військ неподалік Новоселівки Другої з 7:15 до 7:55", - зазначив Праута.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
"На кожний обстріл противника наші підрозділи відповіли вогнем з чергових засобів, втрати ворога уточнюються", - додав Праута.
Нагадаємо, 2 червня бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню.
Також УНН повідомляв, що у Горлівці під час обстрілу бойовиків поранення отримали жінка та дитина.