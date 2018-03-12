Боевики сегодня дважды обстреляли позиции ВСУ в зоне АТО - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Незаконные вооруженные формирования сегодня совершили два обстрела позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО. Ни один украинский военный не пострадал, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
"Сегодня российско-оккупационные войска продолжали нарушать перемирие в районе АТО. С начала суток зафиксировано два обстрела опорных пунктов украинских защитников... В результате вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - говорится в сообщении.
В частности, как отметили в штабе, на луганском направлении противник из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Новгородское.
В Донецкой области, по информации пресс-центра, грубо нарушая минские договоренности, оккупанты применили по силам АТО 120 и 82 мм минометы и гранатометы вблизи Павлополя.
В штабе добавили, что ситуация по всей линии разграничения сторон находится под контролем Вооруженных Сил Украины. Наши военные неуклонно соблюдают условия перемирия.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки зоне АТО погиб один военнослужащий, трое - получили ранения.