Бойовики сьогодні двічі обстріляли позиції ЗСУ у зоні АТО – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Незаконні збройні формування сьогодні здійснили два обстріли позицій Збройних сил України у зоні проведення АТО. Жоден український військовий не постраждав, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
“Сьогодні російсько-окупаційні війська продовжували порушувати перемир’я у районі АТО. Від початку доби зафіксовано два обстріли опорних пунктів українських захисників... Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, як зазначили у штабі, на луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях у районі населеного пункту Новгородське.
На Донеччині, за інформацією прес-центру, грубо порушуючи мінські домовленості окупанти застосували по силах АТО 120 та 82 мм міномети і гранатомети поблизу Павлополя.
У штабі додали, що ситуація по всій лінії розмежування сторін перебуває під контролем Збройних Сил України. Наші військові неухильно дотримуються умов перемир’я.
Як повідомляв УНН, за минулу добу зоні АТО загинув один військовослужбовець, троє — отримали поранення.