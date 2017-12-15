Боевики сегодня 5 раз нарушили режим тишины на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили 5 обстрелов позиций украинских военных, но все нарушения перемирия были зафиксированы на донецком направлении, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 5 обстрелов позиций сил АТО. В двух случаях украинские защитники отвечали оккупанту прицельным огнем", - говорится в сообщении.
По информации штаба, в течение дня боевики обстреливали наши позиции только на донецком направлении.
В частности, сообщили в пресс-центре, боевики из 82-мм минометов вели огонь вблизи Опытного.
При этом, по данным штаба, из гранатометов различных видов оккупанты обстреливали защитников Водяного и шахты Бутовка, а из легкого пехотного вооружения - защитников Песков и Авдеевки.
Как сообщал УНН, за прошлые сутки в зоне проведения антитеррористической операции ранения и травмы получили 4 украинских военных.