Бойовики сьогодні 5 разів порушили режим тиші на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 5 обстрілів позицій українських військових, але всі порушення перемир’я були зафіксовані на донецькому напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО у Facebook.
“Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО. У двох випадках українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, протягом дня бойовики обстрілювали наші позиції тільки на донецькому напрямку.
Зокрема, поінформували у прес-центрі, бойовики з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного.
При цьому, за даними штабу, з гранатометів різних видів окупанти обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння — захисників Пісків та Авдіївки.
Як повідомляв УНН, минулої добив в зоні проведення антитерористичної операції поранення та травмування отримали 4 українських військових.