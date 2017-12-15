Бойовики сьогодні 5 разів порушили режим тиші на Донбасі

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили 5 обстрілів позицій українських військових, але всі порушення перемир’я були зафіксовані на донецькому напрямку, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО у Facebook.

“Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 5 обстрілів позицій сил АТО. У двох випадках українські захисники відповідали окупанту прицільним вогнем”, — йдеться у повідомленні.

За інформацією штабу, протягом дня бойовики обстрілювали наші позиції тільки на донецькому напрямку.

Зокрема, поінформували у прес-центрі, бойовики з 82-мм мінометів вели вогонь поблизу Опитного.

При цьому, за даними штабу, з гранатометів різних видів окупанти обстрілювали оборонців Водяного і шахти Бутівка, а з легкого піхотного озброєння — захисників Пісків та Авдіївки.

Як повідомляв УНН, минулої добив в зоні проведення антитерористичної операції поранення та травмування отримали 4 українських військових.

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