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Боевики саботируют пропуск граждан через линию разграничения - пограничники

Киев • УНН

 • 8018 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Вооруженные формирования России создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Боевики саботируют пропуск граждан через линию разграничения - пограничники

"Вооруженные формирования РФ, чтобы нарушить связи граждан с контролируемой территорией Украины, создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. В частности, пророссийские боевики затягивают процедуры "контроля" в отношении лиц и транспорта, осуществляя их часами.

Отмечается, что такие действия создают так называемый "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами, что является особенно опасным в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевает даже добраться до уже закрытого КПВВ.

Вчера в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Мариуполь". Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20:20 с временно оккупированной территории Украины к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же ехали четверо малолетних детей. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блок-постом вооруженных формирований РФ "Октябрь" и пропустили в "серую зону" уже после закрытия КПВВ", - отмечается в сообщении.

Напомним, 17 июня на Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей.

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