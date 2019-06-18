Боевики саботируют пропуск граждан через линию разграничения - пограничники
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июня. УНН. Вооруженные формирования России создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вооруженные формирования РФ, чтобы нарушить связи граждан с контролируемой территорией Украины, создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. В частности, пророссийские боевики затягивают процедуры "контроля" в отношении лиц и транспорта, осуществляя их часами.
Отмечается, что такие действия создают так называемый "порывистое" движение, когда боевики часами накапливают перед своими блок-постами большое количество людей и транспортных средств, а затем одновременно выпускают их в серую зону большими группами, что является особенно опасным в конце определенного времени работы дорожных коридоров, поскольку значительное количество граждан не успевает даже добраться до уже закрытого КПВВ.
Вчера в рамках дорожного коридора "Новоазовск-Мариуполь". Уже после окончания работы КПВВ "Гнутово" в 20:20 с временно оккупированной территории Украины к контрольному пункту въезда-выезда прибыли 25 гражданских автомобилей, в которых к тому же ехали четверо малолетних детей. Люди объяснили, что их несколько часов продержали в очереди перед блок-постом вооруженных формирований РФ "Октябрь" и пропустили в "серую зону" уже после закрытия КПВВ", - отмечается в сообщении.
Напомним, 17 июня на Донбассе в очередях на КПВВ застряли более 200 автомобилей.