Бойовики саботують пропуск громадян через лінію розмежування - прикордонники
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Збройні формування Росії створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДПСУ.
“Збройні формування РФ, аби порушити зв’язки громадян з контрольованою територією України, створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території. Зокрема, проросійські бойовики затягують процедури “контролю” щодо осіб та транспорту, здійснюючи їх годинами.
Зазначається, що такі дії створюють так званий “поривчастий” рух, коли бойовики годинами накопичують перед своїми блок-постами велику кількість людей та транспортних засобів, а потім одночасно випускають їх в сіру зону великими групами, що є особливо небезпечним наприкінці визначеного часу роботи дорожніх коридорів, оскільки значна кількість громадян не встигає навіть дістатись вже закритого КПВВ.
Вчора в межах дорожнього коридору „Новоазовськ-Маріуполь“. Уже після закінчення роботи КПВВ „Гнутове“ о 20:20 з тимчасово окупованої території України до контрольного пункту в’їзду-виїзду прибули 25 цивільних автівок, в яких до того ж їхали чотири малолітні дитини. Люди пояснили, що їх декілька годин протримали в черзі перед блок-постом збройних формувань РФ „Октябрь“ і пропустили в „сіру зону“ вже після закриття КПВВ” , - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 17 червня на Донбасі у чергах на КПВВ застрягли понад 200 автомобілів.