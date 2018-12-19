Боевики размещают вооружение рядом с жилыми домами – ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования размещают вооружение рядом с жилыми домами мирных жителей в Донбассе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
"Мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линии отвода тяжелого вооружения. Это, прежде всего, зенитные ракетные комплексы, самоходные и буксируемые артиллерийские установки, танки", – сообщили в штабе ООС, ссылаясь на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Беспилотник ОБСЕ 16 декабря зафиксировал реактивную систему залпового огня боевиков: одну БМ-21 "Град", 122 мм – в неподконтрольном Украине районе Луганской области, вблизи населенного пункта Миусинска. А возле поселка Садового обнаружили четыре РСЗО БМ-21 "Град".
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Также беспилотник увидел на северо-востоке от Мариуполя, что боевики разместили один танк Т-64 неподалеку от жилых домов в поселке Верхнешироковское.
"В тот же день наблюдатели Миссии обнаружили за линиям отвода, однако за пределами выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольных правительству Украины районах Луганской области, а именно вблизи Миусинска, доступными СММ данным воздушного наблюдения: 10 единиц самоходных гаубиц (2С1 "Гвоздика", 122 мм) 6 буксируемых гаубиц (Д-30), 4 зенитных ракетных комплексов (9K35) и три танка (T-64)", – говорится в сообщении.
К востоку от Донецка, около Тернового, 17 декабря зафиксировано три танка T-72.
Напомним, беспилотник ОБСЕ зафиксировал две буксируемые гаубицы вблизи населенного пункта Новое на запад от Луганска.