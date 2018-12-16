Безпілотник ОБСЄ зафіксував ворожі “Гіацинти”
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував дві буксирувані гаубиці, поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська. Про це йдеться у звіті спостережної місії, повідомляє УНН.
“За даними звіту СММ ОБСЄ, який опубліковано 15.12.2018 року, моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку найманців збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням ліній відведення важкого озброєння.
Так, 13 грудня, БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував дві буксирувані гаубиці (2A36 „Гіацинт-Б“, 152 мм) поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська”, — наводить інформацію зі звіту прес-служба Операції об’єднаних сил.
Українська сторона СЦКК зазначає, що такі дії окупаційної адміністрації і збройних формувань Російської Федерації вкотре демонструють стійке небажання дотримуватись Мінських домовленостей, взятих на себе зобов’язань в рамках консультацій Тристоронньої контактної групи щодо відведення озброєння та про зацікавленість в подальшому загостренні конфлікту.