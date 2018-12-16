Беспилотник ОБСЕ зафиксировал враждебные "Гиацинты"
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал две буксируемые гаубицы, вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска. Об этом говорится в отчете наблюдательной миссии, сообщает УНН.
"По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованном 15.12.2018 года, мониторинг отвода вооружения, предусмотренный Меморандумом, а также комплексом мероприятий и Дополнением к нему, свидетельствуют, что вооружение и военная техника со стороны наемников вооруженных формирований Российской Федерации размещаются с нарушением линий отвода тяжелого вооружения.
Так, 13 декабря, БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал две буксируемые гаубицы (2A36 "Гиацинт-Б", 152 мм) вблизи населенного пункта Новое западнее Луганска", - приводит информацию из отчета пресс-служба Операции объединенных сил.
Украинская сторона СЦКК отмечает, что такие действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минских договоренностей, взятые на себя обязательств в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу вооружение и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта.