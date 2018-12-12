Дрон ОБСЄ побачив десятки зруйнованих будинків на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Незаконні збройні формування продовжують навмисно обстрілювати мирне населення та населення вздовж лінії розмежування на Донбасі. На одній вулиці у селищі Чигарі Донецької області БПЛА ОБСЄ побачив близько 20 зруйнованих будинків. Про це повідомив прес-центр Операції об’єднаних сил з посиланням на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, передає УНН.
"9 грудня БПЛА СММ дальнього радіуса дії зафіксував щонайменше вісім зруйнованих житлових будинків (без дахів, залишилися лише зовнішні стіни) на 150-метровій ділянці вулиці у селищі Чигарі у Південному (колишнє Ленінське) на північному сході від Донецька", – йдеться в повідомленні.
За допомогою безпілотника СММ також побачили 12 будинків на південному краї вищезгаданої вулиці та два житлові будинки приблизно за 250 м на схід з аналогічним характером руйнувань.
"За оцінкою Місії, пошкодження будівель були заподіяні влучаннями артилерійських снарядів", – зазначили у штабі.
Нагадаємо, за даними розвідки, на найбільш загрозливих для ворога напрямках бойовики збільшили кількість застосування "вогневих груп" для обстрілів позицій Об’єднаних сил.
Як повідомляв УНН, сьогодні бойовики вже три рази обстріляли позиції ООС.