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Сьогодні бойовики вже тричі обстріляли позиції ОС

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Станом на 11 ранку сьогодні бойовики вже три рази обстріляли позиції Об'єднаних сил (ОС). Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони полковник Максим Праута під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Сьогодні бойовики вже тричі обстріляли позиції ОС

"Станом на 11.00 з початку нової доби російсько-окупаційні війська відкривали вогонь по позиціях підрозділів Об’єднаних сил тричі", - зазначив речник Міноборони.

За його словами, зокрема, на Луганському напрямку близько 6-ї години відбувся обстріл неподалік Кримського. Протягом 20 хвилин противник випустив 7 мін калібру 82 мм, а також застосовував кулемети великого калібру.

Крім того, на Донецькому напрямку з початком доби ворог здійснив вогневу провокацію з використанням великокаліберних кулеметів поблизу Тарамчука.

Також окупанти застосували станкові та ручні протитанкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю під час 30-хвилинного ранкового обстрілу українських захисників, які виконують бойові завдання біля Авдіївки.

При цьому він додав, що підрозділи ЗСУ в усіх випадках були змушені відповідати ворогу вогнем зі штатної зброї. Втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Нагадаємо, вчора станом на ранок російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС).

За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на найбільш загрозливих для противника напрямках окупанти збільшили кількість застосування так званих “вогневих груп” для обстрілів позицій Об’єднаних сил.

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