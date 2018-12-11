Бойовики на Донбасі чотири рази обстріляли позиції ОС
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. З початку поточної доби російсько-окупаційні війська чотири рази обстріляли позиції українських військових у районі проведення Операції Об'єднаних сил (ООС). Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Протягом поточної доби, з опівночі, станом на 12:00, зафіксовано 4 прицільні обстріли з боку російсько-окупаційних військ", - сказав речник.
За його словами, близько першої години ночі ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу населеного пункту Піски, та після 07:00 ранку окупанти застосували гранатомети в районі Чермалика.
З 10:00 російсько-окупаційні війська вели обстріли з гранатометів та іншого піхотного озброєння поблизу Мар’їнки та Красногорівки, повідомив Гуцуляк.
"Захисники України декілька разів відкривали вогонь у відповідь із штатних чергових засобів та адекватно придушували активність окупантів. Втрат серед українських військових від початку поточної доби внаслідок бойових дій немає", - сказав він.
Нагадаємо, протягом минулої доби, 10 грудня, російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню.