Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ОС

"В течение текущих суток, с полуночи, по состоянию на 12:00, зафиксировано 4 прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер.



По его словам, около часа ночи противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески, и после 7:00 утра оккупанты применили гранатометы в районе Чермалык.



С 10:00 российско-оккупационные войска вели обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Марьинки и Красногоровки, сообщил Гуцуляк.



"Защитники Украины несколько раз открывали огонь из штатных дежурных средств и адекватно подавляли активность оккупантов. Потерь среди украинских военных с начала текущих суток в результате боевых действий нет", - сказал он.



Напомним, за прошедшие сутки, 10 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.