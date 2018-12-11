Боевики на Донбассе четыре раза обстреляли позиции ОС
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. С начала текущих суток российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"В течение текущих суток, с полуночи, по состоянию на 12:00, зафиксировано 4 прицельные обстрелы со стороны российско-оккупационных войск", - сказал спикер.
По его словам, около часа ночи противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Пески, и после 7:00 утра оккупанты применили гранатометы в районе Чермалык.
С 10:00 российско-оккупационные войска вели обстрелы из гранатометов и другого пехотного вооружения вблизи Марьинки и Красногоровки, сообщил Гуцуляк.
"Защитники Украины несколько раз открывали огонь из штатных дежурных средств и адекватно подавляли активность оккупантов. Потерь среди украинских военных с начала текущих суток в результате боевых действий нет", - сказал он.
Напомним, за прошедшие сутки, 10 декабря, российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня.