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Сегодня боевики уже трижды обстреляли позиции ОС

Киев • УНН

 • 9839 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. По состоянию на 11 утра сегодня боевики уже три раза обстреляли позиции Объединенных сил (ОС). Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны полковник Максим Праута во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Сегодня боевики уже трижды обстреляли позиции ОС

"По состоянию на 11.00 с начала новой эры российско-оккупационные войска открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил трижды", - отметил представитель Минобороны.

По его словам, в частности, на Луганском направлении около 6 часов состоялся обстрел недалеко Крымского. В течение 20 минут противник выпустил 7 мин калибра 82 мм, а также применял пулеметы крупного калибра.

Кроме того, на Донецком направлении с началом суток враг совершил огневую провокацию с использованием крупнокалиберных пулеметов вблизи Тарамчука.

Также оккупанты применили станковые и ручные противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие во время 30-минутного утреннего обстрела украинских защитников, которые выполняют боевые задачи у Авдеевки.

При этом он добавил, что подразделения ВСУ во всех случаях были вынуждены отвечать врагу огнем из штатного оружия. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

Напомним, вчера по состоянию на утро российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции украинских военных в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).

По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на наиболее угрожающих для противника направлениях оккупанты увеличили количество применения так называемых "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил.

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