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Окупанти наростили "вогневі групи" для обстрілу позицій ОС - розвідка

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, на найбільш загрозливих для противника напрямках окупанти збільшили кількість застосування так званих “вогневих груп” для обстрілів позицій Об’єднаних сил. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Окупанти наростили "вогневі групи" для обстрілу позицій ОС - розвідка

"На найбільш загрозливих для противника напрямках окупантами збільшено кількість застосування т.зв. “вогневих груп” для обстрілів позицій Об’єднаних сил з метою провокування вогню у відповідь", - зазначив речник МОУ.

За його словами, російське окупаційне командування приховано нарощує спроможності з оперативного розгортання з’єднань і частин "збройних сил" на окупованих територіях. Зокрема, під виглядом підготовки до масштабних командно-штабних навчань з управління угрупованнями військ противник створює додаткові оперативні резерви озброєння і військової техніки. При цьому на постах спостереження російських передових підрозділів кількість бойовиків була збільшена вдвічі.

Нагадаємо, 6 грудня УНН повідомляв, що російське окупаційне командування здійснює заходи з проведення "екстреної мобілізації резервістів" на непідконтрольній українському уряду території.

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