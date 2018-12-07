Оккупанты нарастили "огневые группы" для обстрела позиций ОС - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, на наиболее угрожающих противнику направлениях оккупанты увеличили количество применения так называемых "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"На наиболее угрожающих противнику направлениях оккупантами увеличено количество применения т.н. "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил с целью провоцирования ответного огня", - отметил представитель МОУ.
По его словам, российское оккупационное командование скрыто наращивает способности по оперативному развертыванию соединений и частей "вооруженных сил" на оккупированных территориях. В частности, под видом подготовки к масштабным командно-штабным учениям по управлению группировками войск противник создает дополнительные оперативные резервы вооружения и военной техники. При этом на постах наблюдения российских передовых подразделений количество боевиков было увеличено вдвое.
Напомним, 6 декабря УНН сообщал, что российское оккупационное командование осуществляет меры по проведению "экстренной мобилизации резервистов" на неподконтрольной украинскому правительству территории.