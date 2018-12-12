Дрон ОБСЕ увидел десятки разрушенных домов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Незаконные вооруженные формирования продолжают намеренно обстреливать мирное население и население вдоль линии разграничения в Донбассе. На одной улице в поселке Чигари Донецкой области БПЛА ОБСЄ увидел около 20 разрушенных домов. Об этом сообщил пресс-центр Операции объединенных сил со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, передает УНН.
"9 декабря БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал минимум восемь разрушенных жилых домов (без крыш, остались только внешние стены) на 150-метровом участке улицы в поселке Чигари в Пивденном (бывшее Ленинское) на северо-востоке от Донецка", – говорится в сообщении.
С помощью беспилотника СММ также увидели 12 домов на южном крае вышеупомянутой улице и два жилых дома примерно в 250 м к востоку с аналогичным характером разрушений.
"По оценке Миссии, повреждения зданий были вызваны попаданиями артиллерийских снарядов", – отметили в штабе.
Напомним, по данным разведки, на наиболее угрожающих для врага направлениях боевики увеличили количество применения "огневых групп" для обстрелов позиций Объединенных сил.
Как сообщал УНН, сегодня боевики уже три раза обстреляли позиции ООС.