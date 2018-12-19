Бойовики розміщують озброєння поряд з житловими будинками – ОБСЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Незаконні збройні формування розміщують озброєння поряд із житловими будинками мирних жителів на Донбасі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
"Моніторинг відведення озброєння, передбачений Меморандумом, а також Комплексом заходів і Доповненням до нього, засвідчують, що озброєння та військова техніка з боку збройних формувань Російської Федерації розміщуються з порушенням лінії відведення важкого озброєння. Це, насамперед, зенітні ракетні комплекси, самохідні та буксирувані артилерійські установки, танки", – повідомили в штабі ООС, посилаючись на звіт Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.
Безпілотник ОБСЄ 16 грудня зафіксував реактивну систему залпового вогню бойовиків: одну БМ-21 "Град", 122 мм – в непідконтрольному Україні районі Луганській області, поблизу населеного пункту Міусінська. А біля селища Садового виявили чотири РСЗО БМ-21 "Град".
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дрон ОБСЄ побачив десятки зруйнованих будинків на Донбасі
Також безпілотник побачив на північному сході від Маріуполя, що бойовики розмістили один танк Т-64 неподалік від житлових будинків у селищі Верхньошироківське.
"Того ж дня спостерігачі Місії виявили за лініями відведення, однак за межами виділених місць зберігання озброєння в непідконтрольних Уряду України районах Луганської області, а саме поблизу Міусінська, доступними СММ даними повітряного спостереження: 10 одиниць самохідних гаубиць (2С1 "Гвоздика", 122 мм), 6 буксируваних гаубиць (Д-30), 4 зенітних ракетних комплексів (9K35) і три танки (T-64)", – йдеться в повідомленні.
На схід від Донецька, біля Тернового, 17 грудня зафіксовано три танки T-72.
Нагадаємо, безпілотник ОБСЄ зафіксував дві буксирувані гаубиці поблизу населеного пункту Нове на захід від Луганська.