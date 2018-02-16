Боевики в течение дня шесть раз обстреляли позиции ВСУ - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Незаконные вооруженные формирования в течение сегодняшнего дня совершили шесть обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне проведения АТО, никто из украинских военных не пострадал, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
“С начала суток, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 6 обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины”, — говорится в сообщении.
В частности, по информации штаба, на луганском направлении противник неоднократно вел огонь из минометов калибра 82-мм, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам сил АТО неподалеку Луганского. С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг обстреливал защитников Железного.
В то же время на донецком направлении захватчики, из стрелкового оружия включая пулеметами, нарушали перемирие возле Тарамчука.
В штабе АТО заверили, что в результате огня агрессора никто из украинских воинов не пострадал.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, еще один получил ранения.