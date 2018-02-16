Бойовики протягом дня шість разів обстріляли позиції ЗСУ – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. Незаконні збройні формування протягом сьогоднішнього дня здійснили шість обстрілів позицій Збройних сил України у зоні проведення АТО, ніхто з українських військових не постраждав, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.
“Від початку доби, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 обстрілів позицій Збройних Сил України”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, за інформацією штабу, на луганському напрямку противник неодноразово вів вогонь з мінометів калібру 82-мм, гранатометів різних видів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах сил АТО неподалік Луганського. З гранатометів та великокаліберних кулеметів ворог обстрілював захисників Залізного.
Водночас на донецькому напрямку загарбники, зі стрілецької зброї включно з кулеметами, порушували перемир’я біля Тарамчука.
У штабі АТО запевнили, що внаслідок вогню агресора ніхто із українських воїнів не постраждав.
Як повідомляв УНН, протягом минулої доби в зоні АТО внаслідок обстрілів один військовослужбовець Збройних сил України загинув, ще один отримав поранення.