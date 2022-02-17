Боевики планируют эвакуацию в оккупированном Донецке. В ВСУ уверяют - никаких наступательных операций не планируют
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Пророссийские боевики из-за возможного обострения ситуации готовят эвакуацию населения в оккупированных районах Донецкой области (ОРДО). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
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“По информации, поступающей из ОРДО, в некоторых населенных пунктах на временно оккупированной территории, в частности в Донецке, планируется эвакуация местного населения в связи с возможным обострением”, — отмечается в сообщении.
Детали
Как сообщили в Генштабе, ВСУ неуклонно придерживаются Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права, не планируют никаких наступательных операций или обстрелов мирных жителей. Их действия носят исключительно оборонительный характер.
Ответственность за ситуацию на временно оккупированных территориях несет государство-оккупант Российская Федерация. В ВСУ отметили, что любой вред, который может быть нанесен людям или объектам инфраструктуры на временно оккупированных территориях, является провокацией.
Контекст
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате попадания в дом, в доме начался пожар. Днем поселок уже пострадал от артиллерийского огня-разрушен детский сад.
Утром 17 февраля ситуация на Донбассе обострилась. В течение дня боевики около 50 раз обстреливали населенные пункты и позиции ООС. Среди военных и мирных жителей есть раненые и пострадавшие.
В связи с обострением на Донбассе Украина запросила внеочередное заседание ТКГ.