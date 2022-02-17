Бойовики планують евакуацію в окупованому Донецьку. У ЗСУ запевняють - жодних наступальних операцій не планують
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Проросійські бойовики через можливе загострення ситуації готують евакуацію населення в окупованих районах Донецької області (ОРДО). Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.
Цитата
“За інформацією, що надходить з ОРДО, у деяких населених пунктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Донецьку, планується евакуація місцевого населення у зв’язку із можливим загостренням”, — зазначається у повідомленні.
Деталі
Як повідомили у Генштабі, ЗСУ неухильно дотримуються Мінських домовленостей та норм міжнародного гуманітарного права, не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних жителів. Їхні дії мають виключно оборонний характер.
Відповідальність за ситуацію на тимчасово окупованих територіях несе держава-окупант Російська Федерація. У ЗСУ наголосили, що будь-яка шкода, яка може бути завдана людям або об'єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією.
Контекст
Ввечері 17 лютого проросійські бойовики відновили обстріл Станиці Луганської. Внаслідок влучання у будинок, в оселі почалася пожежа. Вдень селище вже постраждало від артилерійського вогню - зруйновано дитячий садок.
Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстрілювали населені пункти та позиції ООС. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.
У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна запросила позачергове засідання ТКГ.